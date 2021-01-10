Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

10.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:21

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Özgürlük Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıda baz istasyonu olduğu için bölgedeki elektrik kısa süreliğine kesildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Çatıda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Kutun

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