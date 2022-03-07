Son dakika haber! Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA, Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Mahallesi 1756 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmandaki Ahmet Azizoğlu'na ait çatı dubleks dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında parmağından yaralanan bir itfaiye çalışanı, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, Güncel, Haberler

title