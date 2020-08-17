Son dakika haber | Kocaeli'de billboarda zarar veren kişi gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde billboarda zarar veren kişi gözaltına alındı.
17.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:24
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde billboarda zarar veren kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabaş Mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan billboarda zarar verilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Kaynak: AA