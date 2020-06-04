Son dakika haber: Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı Son dakika güncel haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinlemiş 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma, hırsızlık, basit yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay hapis cezası cezası ile bin 500 lira adli para cezası bulunan E.U.Ş'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla E.U.Ş'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA