Son dakika haber... Kocaeli'de araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Kocaeli'de araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü

02.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 01:02
Son dakika haber... Kocaeli'de araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda araçların tutulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda araçların tutulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'nde trafikten çekilen araçların tutulduğu otoparkta hurda haldeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer hurda araçlara sirayet etmeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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