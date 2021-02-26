Son dakika haber: Kocaeli'de 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Kocaeli'de 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

26.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:52
Son dakika haber: Kocaeli'de 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde M.G. yönetimindeki 41YK 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri M.G. ile F.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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