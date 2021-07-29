Son dakika haber! Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı
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Son dakika haber! Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen, polislikten ihraç edilmiş 4 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen, polislikten ihraç edilmiş 4 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, dün gece Gebze'den yurt dışına gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişiyi Balçık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sırt çantalarında; yurt dışına çıkarken ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar, gıda ürünleri ve lazımlık olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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