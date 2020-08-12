Son dakika haber: Kocaeli'de 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinde 3 kişinin silahla yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.
12.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:02
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinde 3 kişinin silahla yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
A.Ü, dün yaşanan olayda, İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine, silahla ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralamıştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilirken, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alınmıştı.
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Kaynak: AA