Son dakika haber! Kocaeli'de 3 çocuk sobadan zehirlendi
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Son dakika haber! Kocaeli'de 3 çocuk sobadan zehirlendi

13.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:23
Son dakika haber! Kocaeli'de 3 çocuk sobadan zehirlendi

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatmadan önce üşümemek için soba yakan bir aile, soba tütünce gece saatlerinde evlerini saran kokuyla uyandı. Kokunun dağılması için camları açan vatandaşlar, içeride uyuyan çocukları kontrol etmek için yanlarına gitti. Çocukların hiçbir şekilde hareket etmediğini ve zor nefes aldıklarını fark eden ebeveynleri, zehirlenmelerinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen G.Ç. (4), G.Ç. (6) ve E.Y. (9) isimli 3 çocuk, daha sonra ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen çocukların buradaki tedavilerinin ardından Gebze'de bulunan özel bir oksijen tedavi merkezine sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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