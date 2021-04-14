Son dakika haber | Kocaeli'de 20 yıl önce dağıtım iznine gelen erin öldürülmesiyle ilgili iki sanık hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklardan Hidayet İ, maktul yakınları ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu Tamer K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Tamer K. savunmasında, olay günü maktulün kız arkadaşıyla buluşacağı gerekçesiyle yanından ayrıldığını, kendisini en son o zaman gördüğünü iddia etti.

Maktulle arasında sorun olmadığını belirten Tamer K, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Hidayet İ. de olay günü Tamer K. ile buluştuğunu, bir süre yürümelerinin ardından yanlarına gelen maktulle o zaman tanıştığını aktararak, Kasım Aydın'dan satmak istediği telefonu aldığını, sonrasında telefonu İstanbul'da sattığını söyledi.

Kasım Aydın'ın babası Mehmet Aydın ise sanıkları tanıdığını, oğluyla sık sık gördüğünü dile getirerek cinayet günü olay yerinde de sanıkları görenlerin olduğunu belirtti.

Sanık Hidayet İ'nin avukatı, mahkeme heyetinden, kendi tanıklarının ve maktulün telefonla son görüştüğü kişinin dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yeni sunulan tanıkların dinlenmesine, mevcut tanıkların beyanı doğrultusunda olay yeri tespiti ve keşif yapılmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Mimar Sinan Parkı'nın arka kısmında kalan ağaçlık alanda, 30 Haziran 2001'de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 19 yıl sonra Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu