Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
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Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz

09.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:06

Son dakika haberler... Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2)ESNAFLARI ZİYARET ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımının ardından İzmit'te esnafları ziyaret etti.

Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımının ardından İzmit'te esnafları ziyaret etti. Yeni Cuma Camii önünde aracından inen Bakan Varank, Kapanönü Çarşısında bir kuyumcu dükkanına girip esnafla sohbet etti. Yürüyüş Yolu'nda vatandaşları selamlayarak sohbet eden Bakan Varank, daha sonra Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağına girerek taksicilerle sohbet etti.

Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Son dakika haber! KOCAELİ Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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