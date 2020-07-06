Son dakika haber... KOCAELİ Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı Son dakika haberi... Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktıİZMİT'te, temizlik malzemesi yüklü kamyonette yapılan aramada aracın tavanındaki gizle bölmeye konulan 4 milyon lira değerindeki yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.

Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı

İZMİT'te, temizlik malzemesi yüklü kamyonette yapılan aramada aracın tavanındaki gizle bölmeye konulan 4 milyon lira değerindeki yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda takibe aldığı kamyoneti durdurdu. Kamyonet arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü'nün garajına çekildi. Narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirilirken, 'Alfa' aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA