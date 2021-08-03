Son dakika haber... Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı
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Son dakika haber... Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Son dakika haber... Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaali İlçe Belediye Meclisi üyeleri, orman yangınlarından olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ağustos ayı huzur haklarını Türk Kızılay'a bağışladı.

Kocaali İlçe Belediye Meclisi üyeleri, orman yangınlarından olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ağustos ayı huzur haklarını Türk Kızılay'a bağışladı.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Birçok ilde orman yangınlarının çıktığını belirten Acar, "Devletimiz tüm imkanları ve kabiliyetleriyle sahada. Umut ediyoruz ki bu yangınlar, en kısa sürede söndürülerek hayatımız normale dönecek. Ciğerlerimizin tekrar oksijen soluması için ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Yeşertirken de milletimizin yaptığı mücadeleyi asla unutmayacağız." dedi.

Acar, bu felaketlerin bir daha gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, ormanları canı pahasına korumak isterken ölen Yaşar Cinbaş, Erdal Tovka, karınca misali ateşe su taşıyan Yasin Akdemir ile mücadele veren diğer kahramanları asla unutmayacaklarını kaydetti.

Kocaali'nin ve çok değerli meclis üyelerinin, her zaman üzerine düşeni yaptığını dile getiren Acar, "Geçmiş aylarda Filistin için bağış yapmıştık. Bu ay huzur haklarımızı Kızılay'ımızın başlattığı 'Canımız Yanıyor Ateşi Birlikte Söndürelim' kampanyasında kullanılmak üzere bağışlıyoruz." şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı
Son dakika haber... Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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