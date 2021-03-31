Son dakika haber | Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Sağlık
Son dakika gelişmesine göre Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan