Son dakika haber... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."
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Son dakika haber... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."

29.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:17
Son dakika haber... Koca:

Son dakika gündem haberi... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı.

Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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