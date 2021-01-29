Son dakika haber... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."
29.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:17
Son dakika gündem haberi... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı.
Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal