Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."

25.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:54
Son dakika haber... Koca:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor.

Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"
Koca: 'Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid'
Koca: "Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid"
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın 'İstifa' konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Türkiye'de günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti - HaberMilli Güvenlik Kurulu sonrası kritik açıklamalar - HaberMGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi. - HaberMGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı - HaberSon dakika haber... Milli Güvenlik Kurulu, "İmzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya'da... - HaberSon Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi - HaberlerSon dakika haberleri... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi - HaberSon dakika haberi... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." - HaberSon Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak - HaberlerSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. - HaberSon dakika haberleri! 6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekimde Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı, Demirtaş için böyle konuşabilir miydi" - HaberErdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:54:26. #1.15#
title