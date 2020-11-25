Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."
25.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:54
Edinilen son dakika gelişmesine göre Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor.
Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun