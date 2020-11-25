Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor.