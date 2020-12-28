Son dakika haber: Koca: "Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart."
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Son dakika haber: Koca: "Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart."

28.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:19
Son dakika haber: Koca:

Son dakika gündem haberine göre Koca: "Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart."

Koca: "Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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