Son dakika haber | Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline... Bir son dakika haberine göre Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz.

Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz." Kaynak: AA