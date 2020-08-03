Son dakika haber | Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline...
Bir son dakika haberine göre Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz.
03.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:53
Koca: "Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz."
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Kaynak: AA