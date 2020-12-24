Son dakika haber! Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor"
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (3)
Bakan Koca: (Çin'den gelecek aşı) "Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor."
Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu