Son dakika haber! Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor"
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Son dakika haber! Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor"

24.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:01

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (3)

Bakan Koca: (Çin'den gelecek aşı) "Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor."

Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

Son dakika haber! Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor'
Son dakika haber! Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor'
Son dakika haber! Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor'
Son dakika haber! Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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