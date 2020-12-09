Son dakika haber | Koca: "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz"
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Son dakika haber | Koca: "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz"

09.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:56

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (8)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz."

Koca: "Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek.

Koca: "(Sinovac firmasının aşısı) Bir hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini bileceğiz, şu anda 3 bin 700 kişiye 5 bin civarında doz yapıldı, ciddi bir yan etki olmadı."

Koca: "(Aşılamaya) Aralık sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız."

Son dakika haber | Koca: 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'
Son dakika haber | Koca: 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'
Son dakika haber | Koca: 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'
Son dakika haber | Koca: 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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