Son dakika haber | Kobani eylemleri davasında 4 sanık tahliye edildi
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Son dakika haber | Kobani eylemleri davasında 4 sanık tahliye edildi

Son dakika haber | Kobani eylemleri davasında 4 sanık tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kobani eylemleri davasında mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına kara verdi.

Kobani eylemleri davasında mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına kara verdi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri dinlendi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıklardan Sırrı Süreyya Önder'in imza yükümlülüğünün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamının devamına karar verdi. Önder'in duruşmalardan vareste tutulma talebi de kabul edildi.

Mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına kara verdi.

Davaya, 20 Eylül ile çarşamba günleri hariç sonraki iki hafta boyunca devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın 15 Haziran'daki duruşmasında sanıklar Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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