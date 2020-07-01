Son dakika haber: KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi

Son dakika dünya haberine göre Pandemi sebebiyle ara verilen uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Ercan seferli uçak 02.30'da Ercan Havaalanı'na indi.

Son dakika haber: KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi
01.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:13

 Pandemi sebebiyle ara verilen uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Ercan seferli uçak 02.30'da Ercan Havaalanı'na indi. Uçaktan inen turistleri Turizm Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu karşıladı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kademeli olarak yeniden başladı.  Pandemi sebebiyle ara verilen uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Ercan seferli uçak 02.30'da Ercan Havaalanı'na indi. 167 yolcu ile Ercan'a gelen uçaktan inenler, bir sıra halinde koronavirüsün tespiti için PCR testlerinin yapıldığı bölüme yönlendirildi. 10'ar kişilik ekipler halinde alanın içerisine alınan yolcular, ilk önce PCR test sonuçları çıkana kadar halk arasına karışmayacaklarını belirten bir form doldurdu.

11 KİŞİYE KARANTİNA UYGULANACAKFormları dolduran yolcular, PCR testlerini yaptırdı. PCR testlerini yaptıran yolcular polis kontrolünden geçerek ülkeye giriş yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre riskli ülkelerden gelen 11 kişi ise 14 günlük karantinaya alındı. Almanya'dan gelen bir yolcuya ise PCR testi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmedi."TURİZM SEZONUNUN AÇILIŞ GÜNÜ"Ercan Havaalanı'na gelen KKTC'li üç Bakan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, "Biz bugünü turizm sezonunun açılış günü olarak kabul ediyoruz. Yolcuların güvenli bir şekilde gelmesi için çalışıyoruz. Her şeyin güzel olacağını umuyorum" dedi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, önemli bir günü yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler üç Bakan olarak gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız. Koronavirüs döneminde sağlık alanında daha önce gösterdiğimiz başarıyı yine göstermeye hazırız" diye konuştu.KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, alanda alınan tedbirleri yakından görmek istediklerini belirtti. Ülke olarak koronavirüs sürevcini başarılı şekilde yönettiklerini ifade eden Amcaoğlu, "Buradaki tedbirleri görmeye geldik. İlerleyen günlerde ekstra tedbir alınması ihtiyacı olacak mı diye yerinde izlemek istedik. Bu tedbirlerin devamı ile ilgili Bakanlar Kurulu'na izahat sunacağız" dedi.PCR TESTİ OLAN GİRİŞ YAPACAKTatil amaçlı geldiklerini belirten turistler ise, test sıralarının daha da hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ülkeye girişte doldurulan formların, uçaklarda doldurulması gerektiğini belirten turistler, bunun alanda bekleyişi azaltacağını ve girişin hızlanacağını belirtti.

KKTC'ye gelişlerde karantina uygulanmayan turistler, Türkiye'den aldıkları negatif PCR testleriyle ülkeye giriş yapabilecek. KKTC'de de PCR testi yapılacak turistler, test sonuçları çıkana kadar kaldıkları otel veya evlerinden dışarı çıkamayacak.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Varank Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Adem Büyük Yılmaz Vural Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber: KKTC'ye 3 ay sonra ilk uçuş gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:14:48. #1.15#
title