Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: '10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: "10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu:

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Yılda bin gence mesleki eğitim vererek 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz" dedi.

ANKARA (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Yılda bin gence mesleki eğitim vererek 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz" dedi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Eğitim ve Kültür Ataşesi Rauf Ataöv'le birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Turizm ve eğitim sektörlerinin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte pandeminin KKTC ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafiflediğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, temel eğitimde 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmenin yüz yüze eğitime geçtiğini aktardı. Ekonomilerin gelişiminde meslekli çalışanın önemine dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, "Yılda bin gence mesleki eğitim vererek 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz. 14 ay olan askerlik süresini meslek lisesi mezunlarına 12 aya indirince mesleki eğitime olan ilgi de arttı" dedi. Amcaoğlu, KKTC'de işletmelerle iş garantili eğitim protokolleri gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

ATO Başkanı Baran, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu Ankara iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, "Ekonomisi güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir" dediğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit statüsünün uluslararası platformda dile getirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş eşlik etti. - ANKARA

Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz

Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz

Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz

Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Tunç Soyer Aziz Sancar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: '10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:37:04. #1.11#