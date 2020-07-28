Son dakika haber! KKTC Dışişlerinden, BM Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! KKTC Dışişlerinden, BM Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki Açıklaması

Son dakika güncel haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyonu'nun süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) gelinen noktada mevcut gerginlik ve çıkmazların parçası olduğunu bildirdi.

Son dakika haber! KKTC Dışişlerinden, BM Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki Açıklaması
28.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyonu'nun süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) gelinen noktada mevcut gerginlik ve çıkmazların parçası olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMBG'nin görev süresini 6 ay süreyle uzatan 2537 (2020) sayılı BMGK kararının bugün geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "BMGK, söz konusu kararında da daha önceki yıllarda olduğu üzere genel itibarıyla Ada ve bölge için doğru ve olumlu sonuçlar doğuracak, kararlı tespitler yapmaktan ve adımlar atmaktan siyasi gerekçeler nedeniyle geri durmuş, böylelikle gelinen noktada mevcut gerginlik ve çıkmazların parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Ada'da ve bölgede giderek artan gerginliğin nedeninin Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin paylaşımı sürekli dışlayan, maksimalist yaklaşımının olduğu vurgulanan açıklamada, BMGK'nin gerginliğin azaltılması yönünde iş birliği, diplomasi ve diyalog çağrısı yapmamasının büyük bir eksiklik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "BMGK gerginliği azaltma çağrısında samimi ise Doğu Akdeniz bölgesindeki olumsuz tırmanışın ortadan kaldırılması için derhal adım atması ve Ada'daki iki tarafa karşılıklı bağımlılık yaratacak, var olan derin güven krizini ortadan kaldıracak iş birliği, diplomasi ve diyalog çağrısı yapması şarttır." ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ekonomik, ticari, turizm ve polis gibi konularda iki taraf arasında iş birliği yapılmasına ilişkin son dönemdeki raporlarındaki vurgunun, BMGK kararlarında gerektiği şekilde yer almadığına dikkati çekilen açıklamada, BMGK'nin Ada'daki taraflar arasında karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki kurulmasını sağlayacak ve müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmalarına hizmet edecek iş birliğini vurgulamaktan kaçınmasının nedenlerinin sorgulanır hale geldiği kaydedildi.

"Rum kesimi, düşmanca adımlar atmaya devam edecek"

Açıklamada, BMGK'nin bu tavrının, Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliğinden ısrarla kaçınan Rum tarafının niyetini örtbas etmesine zemin hazırladığına işaret edilerek, "Bir taraftan Ada'nın gerçekleriyle ve ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan askeri bir iş birliği mekanizması kurulmasını öngören BMGK, iki halk ve otoritelerinin birbirleriyle gerçek anlamda çalışmalarını sağlayacak ekonomi, turizm, ticaret, hidrokarbon kaynakları gibi konularda iş birliği yapmalarını öngörmüyor olması büyük bir tezattır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ara bölgede giderek artan ve tehlikeli bir boyuta ulaşan düşmanca adımları çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı kapanma dönemini de fırsat bilerek sınır boyuna inşa ettiği 187 beton mevzi hususun kararda yer almadığı belirtilen açıklamada, bu gerçeğin BMGK tarafından uluslararası kamuoyundan gizlendiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMGK, bu şekilde kararlar aldığı sürece; GKRY statükoyu ihlal eden, provokatif, düşmanca adımlar atmaya ve daha da fazla silahlanmaya devam edecek. Hiç kuşkusuz Ada ve bölgedeki gerginlik de daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.

Misyonu dünyadaki barış, istikrar ve güvenliğe hizmet etmek olan BMGK'nin Rum tarafının bu kışkırtıcı ve düşmanca adımlarını kararlarında kınaması görev ve sorumluluğudur. Statükoyu ihlal eden söz konusu mevzi ve askeri yığınağın bir an önce kaldırılmaması halinde mukabil adımlar atacağımız Sayın Bakanımız tarafından BM'ye iletilmiş ve bu kararlılığımız halkımızla paylaşılmıştır."

"Kıbrıs Türk tarafının çağrısının yanıtsız bırakılması kabul edilemez"

BM'nin tüm barışı koruma operasyonlarında olmazsa olmaz temel ilkelerini kayda geçiren, bu operasyonların talimatnamesinde yer alan ve BMGK tarafından kurallara uyulması emredilen "tarafların ayrı ayrı rızasının alınması ilkesi"nin, Kıbrıs'ta BM'nin kendisi tarafından ısrarla göz ardı edildiği belirtilen açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması yönündeki çağrısının sürekli olarak yanıtsız bırakılması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum Dünya
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
'Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
"Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim" diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Huysuz Virjin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Selçuk İnan Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Antalya İntihar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber! KKTC Dışişlerinden, BM Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 19:52:29. #1.15#
title