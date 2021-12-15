Son dakika haber: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan AB'ye hellim eleştirisi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) hellimin AB iç pazarına ihracatı noktasında Kıbrıs'ın tamamı adına Rum Tarım Bakanlığını "yetkili makam" olarak gördüğünün aşikar olduğunu eleştirerek, "Rum tarafının tayin edeceği bir mekanizma ile Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin denetlenmesi öngörülmektedir. AB'nin bu tavrı, Kıbrıs Türk üreticilerini, yetkisini ülkemize yaymaya çalışan Rum tarafının insafına bırakmaktadır." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıs Ada'sının sözde "tek devleti ve temsilcisi" olarak görmesinin, Kıbrıs Türk halkına ise sadece bir "toplum" muamelesi yapmasının Kıbrıs meselesinin özü ve bugüne değin de sonuçsuz kalmasının yegane nedeni olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunun özünde bir statü meselesi olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk tarafı, bu statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmak amacıyla KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören gerçekçi bir vizyonu yeni Kıbrıs politikası olarak belirlemiştir. Bu vizyon ve politika da ana vatan Türkiye tarafından desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, dış politikayı ilgilendiren tüm konuların, devletin, Kıbrıs meselesine ilişkin benimsediği yeni vizyonunun temel ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda hellimin coğrafi işaret tescili süreci ve tescil sonrasındaki sürecin bu çerçevede ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Rumların tayin edeceği mekanizmayla Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin denetlenmesi öngörülmektedir"

Hellimin AB nezdinde tescil edilmiş olmasının, AB iç pazarına hellim ihracatını mümkün kılabilecek olumlu bir adım gibi yorumlansa da AB'nin takındığı tavrın, tüm AB politikalarında olduğu gibi KKTC'nin yeni politikasına ters düşecek unsurlar barındırdığını belirten Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"AB'nin, Rum Tarım Bakanlığını 'yetkili makam' olarak gördüğü aşikardır. Rum tarafının tayin edeceği bir mekanizmayla Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin denetlenmesi öngörülmektedir. AB'nin bu tavrı, Kıbrıs Türk üreticilerini, yetkisini ülkemize yaymaya çalışan Rum tarafının insafına bırakmaktadır. Hellimin coğrafi işaret tescilinin AB tarafından kabul edilmesini müteakip, Kıbrıs Rum hellim üreticilerinin tescilden halihazırda yararlanmaya başlamış olduklarını hatırlatmakta da fayda vardır. Ülkemizdeki hellim üretiminin tescile uygunluğu konusunda ilgili devlet makamlarımızın sürece doğrudan müdahil olmasını mümkün kılabilecek bir düzenleme, yeni vizyonumuzla uyumlu olacaktır. AB'nin bu çizgiye geleceği ise mümkün görülmemektedir."

Ertuğruloğu, Bakanlık olarak AB'nin tarafsız bir aktör olmadığını ve olmayacağını her vesileyle dile getirdiklerini hatırlatırken, dikkatli olunmaması halinde KKTC'nin yetkili makamlarının devre dışı bırakılarak Rum tarafına, KKTC adına karar alma hakkı verilmesine kadar uzanan tehlikeli bir sürecin içine girme riskiyle karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet