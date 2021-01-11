Son dakika haber: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir"
11.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:04
Son dakika haberleri: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir.
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: " (Kıbrıs meselesinde) Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı