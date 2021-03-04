Son dakika haber! KKTC'deki St. Hilarion Kalesi'ndeki yangın 5 saatte söndürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentindeki St. Hilarion bölgesinde yıldırım düşmesi çıkan yangın 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası tarihi kaledeki tahribat günyüzüne çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki tarihi St. Hilarion Kalesi'ne yıldırım düşmesi sonucu dün akşam çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Tarihi kalede çıkan yangının oluşturduğu tahribat günyüzüne çıktı. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan tarihi kalenin orta kısmında bulunan kafeterya kullanılamaz hale geldi. Kıbrıs'a özgü eşyaların da bulunduğu kafeteryadaki hasarın oldukça ciddi olduğu ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI TATAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Çıkan yangın polis, asker ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu 5 saatte söndürülebildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yangının çıktığı kalede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Tatar, yangının söndürülmesi çalışmalarına destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

"YANGINDA İHMAL VE KUSUR YOK"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada "Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ancak yıldırım düşmesi sonucu oluşan bu yangında ihmal ve kusur yoktur. İtfaiyemiz, polisimiz ve askerimiz olağanüstü şartlarda bu yüksekliğe çıkarak yangına müdahale etti" diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Devletimiz tüm imkanlarıyla tarihi St. Hilarion Kalesi'nin korunması ve yeniden restore edilmesi için gerekeni yapacaktır. Bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

ST. HİLARİON KALESİ'NİN TARİHÇESİ

Kıbrıs halkını olası göç akınlarına karşı korumak ve muhtemel saldırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir. Denizden 700 metre yükseklikte oldukça sarp iki tepe üzerine kurulan kaleye, 10'uncu yüzyılda bir manastır ve kilise de eklenmiştir. Kalenin kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte, M.S. 11'inci yüzyılda Bizanslar tarafından gözetleme kulesi olarak yapıldığı düşünülmektedir. Kale, bugünkü adını Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını burada ibadetle geçiren bir keşişten almıştır. İlk temel taşlarında Orta Çağ kalıntıları bulunduğu Kale'de Lüzinyanlar döneminde odalarda mimari değişikliklerin yapılarak son halinin günümüze kadar gelmiş olabileceğini, 1988 yılında adayı ziyaret eden belgesel yönetmeni Tekin Gün Saint Hilarion Kalesi makale yazısında geçmektedir. Bizans döneminde onarımdan geçen kale, 1489 yılında Venediklilerin adayı ele geçirmesiyle boşaltılmış ve kaderine terk edilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı