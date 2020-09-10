Son dakika haber! KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Koronavirüs yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

10.09.2020 07:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Koronavirüs yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC'deki vakaların artması üzerine saat 23: 00 sıralarında Türkiye'den gönderilen ambulans uçak ile KKTC'de tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hasta Türkiye'ye nakli gerçekleştirilirken mevcuta bulunan hastalar ise peyderpey nakilleriinin yapılması bekleniyor.

KKTC mart ayında yurtdışı uçuşlarının başlaması ile birlikte Koronavirüs vakalı hasta sayısı 200 civarında okurken temaslı sayısı 2 bin kişiyi aşmış durumda.

KKTC Sağlık Bakanlığı 2200 kişinin bakanlık gözeteminde hastaneler ve yurt, oteller de tedavi takibini sürdürürken dünyayı eskisi altına alan koronavirüsden de KKTC'de 4 kişi hayatını kayıp etmişti.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Demet Evgar Metin Özülkü Ferhat Göçer Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Can Bartu Gökhan Töre Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli İzmir Yangın Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 07:23:08. #1.15#
title