Son dakika haber! KKTC'de kovid-19 protestosu: Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
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Son dakika haber! KKTC'de kovid-19 protestosu: Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı

02.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10
Son dakika haber! KKTC'de kovid-19 protestosu: Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı

Son dakika gündem haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerin azaldığını belirten Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, bin 800 araçla KKTC Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerin azaldığını belirten Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, bin 800 araçla KKTC Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toplu taşıma sektörü çalışanları koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini dile getirerek, Başbakanlık önünde protesto düzenledi. Lefkoşa'da "Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz" sloganıyla araçlı eylem düzenleyen Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği üyesi  toplu taşıma sektörü çalışanları  pandemi nedeniyle çalışamadıklarını ifade etti. Hükümet ile yaptıkları görüşmede, seyrüsefer, muayene, toplu taşıma için verilen T izin belgesi ücreti, yıllık vergiler gibi ödemelerden muafiyet taleplerinin yanıtsız kaldığını belirten Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, hükümetten destek istedi. Araçlarına KKTC ve Türk bayrakları asan toplu taşıma sektörü çalışanları, kornalarla Başbakanlık üzerindeki caddeyi inletti. 

ARAÇ ANAHTARLARI BAŞBAKANLIK KAPISINA ASILDI

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç burada yaptığı konuşmada, üyelerinin Mart 2020'den bu yana, çalışamamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izni belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti. Eylemin ardından Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, araç anahtarlarını Başbakanlık kapısına astı.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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