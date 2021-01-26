Son dakika haber... KKTC'de Kovid-19 önlemleri kapsamında Lefkoşa ve Girne'de tam kapanmaya gidiliyor
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Son dakika haber... KKTC'de Kovid-19 önlemleri kapsamında Lefkoşa ve Girne'de tam kapanmaya gidiliyor

26.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:35
Son dakika haber... KKTC'de Kovid-19 önlemleri kapsamında Lefkoşa ve Girne'de tam kapanmaya gidiliyor

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini bildirdi.

Bakan Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini belirten Pilli, virüse karşı alınacak tedbir kararlarının detaylarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından gün içerisinde açıklanacağını ifade etti.

KKTC'de bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında da yeni kararlar alınması bekleniyor.???????

Sağlık Bakanı Pilli, dün yaptığı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 71'e yükseldiğini bildirmişti.

Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetmişti.

Nüfusu yaklaşık 385 bin olan KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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