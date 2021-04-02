Son dakika haber | KKTC'de ilçeler arası kontrollü geçişler 5 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | KKTC'de ilçeler arası kontrollü geçişler 5 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | KKTC'de ilçeler arası kontrollü geçişler 5 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, ilçeler arasındaki kontrollü geçişlerin 5 Nisan'dan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, ilçeler arasındaki kontrollü geçişlerin 5 Nisan'dan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, sokağa çıkma yasağının bir hafta daha devam edeceğini belirten Saner, 5-12 Nisan tarihleri arasında saat 22.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Marketlerin açılış saatlerinin bir saat erkene alındığını ifade eden Saner, buna göre marketlerin, pazartesi ile cumartesi günleri 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.

Saner, ilçeler arasındaki kontrollü geçiş uygulamasının pazartesinden itibaren kaldırılmasına karar verildiğini dile getirdi.

KKTC'de 42 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 486'ya yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 623 Kovid-19 testi yapıldı, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 28 kişi de taburcu edildi.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken toplam vaka sayısı ise 4 bin 486'ya çıktı.

Kıbrıs Rum kesiminde 705 yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 59 bin 144 Kovid-19 testi yapıldı, 705 yeni vaka görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 46 bin 878'e yükseldiği belirtildi.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle şimdiye kadar 261 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Esra Erol Müge Anlı Hazal Kaya Burcu Biricik
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | KKTC'de ilçeler arası kontrollü geçişler 5 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 21:59:29. #1.15#
title