Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır"

Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır"