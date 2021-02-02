Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır"
02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:22
Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci