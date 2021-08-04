Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde karşılaması Mobil yangın yönetim aracı dışından çalışmaları incelemesi ve brifing öncesi basına verilen görüntü ANTALYA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde karşılaması
Mobil yangın yönetim aracı dışından çalışmaları incelemesi ve brifing öncesi basına verilen görüntü ANTALYA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı