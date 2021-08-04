Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi
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Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde karşılaması Mobil yangın yönetim aracı dışından çalışmaları incelemesi ve brifing öncesi basına verilen görüntü ANTALYA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarManavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde karşılaması

Mobil yangın yönetim aracı dışından çalışmaları incelemesi ve brifing öncesi basına verilen görüntü ANTALYA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi - Haberler
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