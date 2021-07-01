Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir"
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Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir" KKTC CumhurbaşkanıErsin Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir" dedi.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir"

LEFKOŞA - KKTC CumhurbaşkanıErsin Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Tatar, "Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir. Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz mutabakat içinde iki devletliliği savunuyoruz. Kıbrıs Türk halkının var olan egemenliğinin kabul görmesini istiyoruz" dedi

Tatar, "Mücadelemiz egemenlik meselesidir. Bize azınlık haklarından fazlasını layık görmüyorlar. Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar. Gerçeklere göre kanaat oluşturmaları gerekiyor" diye konuştu.

Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir'
Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir'
Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir'
Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Egemen eşitliğimiz kabul görürse resmi müzakere sürecine geçilebilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor"
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
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