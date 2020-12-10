Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması
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Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

10.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:07
Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada insan hakları kavramının giderek daha da önem kazanması, bu haklara duyulan ihtiyacın artması ile ilgilidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada insan hakları kavramının giderek daha da önem kazanması, bu haklara duyulan ihtiyacın artması ile ilgilidir. İnsan hakları, bir ulusun, bir ideolojinin ya da kendi düşüncesini empoze etmeye çalışan bir grubun tek başına sahip olduğu bir hak değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyanın yaşadığı en yıkıcı savaş olan İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla 10 Aralık 1948'de "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"ni ilan ettiğini hatırlatan Tatar, bir dünya savaşının, insanlığın, dünyayı tek başına yönetme hırsıyla 20. yüzyılın ortasında bile nasıl barbarlaşabileceğini gösterdiğini belirtti.

Tatar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına almaları konusunda bir arada düşünmelerinin bir sonucu olduğunu ifade ederek "Ne yazık ki o günlerde ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum temsilcileri yüzünden, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri gibi 'tek başına yönetme hırsı' sonucunda halkımız, 11 yıl boyunca 'insan hakları' ihlalleri yaşamış, gettolarda hapsedilmiş ve birçok temel hakkı gasbedilmiştir." dedi.

Kıbrıslı Türklerin, insan hakları kavramının önemini yakın tarihin çarpıcı acıları nedeniyle iyi bildiğine işaret eden Tatar, KKTC'nin de iç hukuk olarak kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insan hakları konusunda ve uluslararası alanda en temel belge olduğunu kaydetti.

"İnsan hakları, bir ulusun tek başına sahip olduğu bir hak değildir"

Tatar, bildirgenin, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin her bireyin doğal insan haklarına sahip olduğunu vurguladığını anımsatarak, bu hakları KKTC'nin de temel aldığı belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada insan hakları kavramının giderek daha da önem kazanması, bu haklara duyulan ihtiyacın artması ile ilgilidir. İnsan hakları, bir ulusun, bir ideolojinin ya da kendi düşüncesini empoze etmeye çalışan bir grubun tek başına sahip olduğu bir hak değildir. İnsan hakları dünyada yaşayan her bireyin, eşit ve adil ölçüde sahip olduğu en temel haktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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