Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:50
Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Tatar, Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak, nice sağlıklı yıllar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sözcüsü aracılığıyla, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını açıkladığı "5+BM gayriresmi toplantısına" yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin sürdürdüğü egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonunun kararlılıkla arkasında olduklarını, bunun Türkiye ile KKTC'nin birlikteliğini ve pozisyonunu güçlendirdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bu süreci birlik içerisinde sürdürmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, KKTC'ye aşı dahil sağlık desteğinin süreceğini de dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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