Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel'de görüşecek
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran Cuma günü Brüksel'de bir araya gelecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran Cuma günü Brüksel'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Brüksel'e gitmek üzere yarın Ada'dan ayrılacak.
Tatar'a, Brüksel ziyareti çerçevesinde Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik edecek.
Rum basınında yer alan haberlerde, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Haziran Cuma günü görüşeceği belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, dün BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile ayrı ayrı görüşmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan