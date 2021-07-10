Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur'a gelecek
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Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur'a gelecek

Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur'a gelecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü Anamur ilçesinde çeşitli programlara katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü Anamur ilçesinde çeşitli programlara katılacak.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, yazılı açıklamasında, Tatar'ın 12 Temmuz Pazartesi günü bir dizi programa katılmak üzere ilçeye geleceğini bildirildi.

Torunoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, beraberindeki heyetle Anamur Ticaret ve Sanayi Odamızın daveti üzerine gıda ve tarım alanında, tarıma yönelik sanayilerde incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere 12-13 Temmuz'da ilçemize geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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