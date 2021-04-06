Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika gelişmesine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Tatar, AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj paylaştı.

Mesajında, AA'nın bir asrı aşkın süredir kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Tatar şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor yılları olan Milli Mücadele yıllarında, 6 Nisan 1920 tarihinde Halide Edip Adıvar ile Yunus Nadi tarafından kurulan ve dönemin en önemli milli kurumlarından olan Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir. Önemli bir kurumsal hafızaya sahip kurumun teknolojik ve altyapı bağlamında kendisini sürekli yenilemesi ve Türk halkı ile dünyaya çağdaş bir yapı ile haber ulaştırması önemli bir meseledir."

Tatar, AA'nın Türk halkının sesini dünyaya duyurmanın yanında dünyadaki gelişmeleri de Türk halkına aktardığını belirterek "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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