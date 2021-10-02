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Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eskişehir'e geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Eskişehir'e geliyor

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere yarın Eskişehir'e gelecek.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere yarın Eskişehir'e gelecek.

Öğlen saatlerinde kente gelmesi beklenen Tatar, ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret edecek. Dedekorkut Parkı ile Millet Bahçesini ziyaret edip halkla sohbet edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cengiz Topel anıtına çelenk bırakacak, ardından basın mensupları ile sohbet toplantısı düzenleyecek.

Geceyi Eskişehir'de geçirecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 da Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, açılış dersi verecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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