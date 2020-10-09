Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
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Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban

09.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:45
Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Yapımı son aşamaya gelen hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı KKTC Acil Durum Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak. Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu. 

'BİR ŞAHASER'

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.


Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
Son dakika haber... KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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