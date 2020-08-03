Son dakika haber: KKTC Başbakanı Tatar Ankara'ya gidiyor Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine bir günlük çalışma ziyareti için yarın Ankara'ya gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine bir günlük çalışma ziyareti için yarın Ankara'ya gidiyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir günlük çalışma ziyareti için yarın Ankara'ya gidiyor. KKTC Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Tatar'ın görüşmelerinde Covid-19 ışığında Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın uygulamaları gözden geçirilecek, KKTC'nin Covid-19'la mücadelesi ve açılım süreci ele alınarak Türkiye'nin bu sürece katkıları değerlendirilecek.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA