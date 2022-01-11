Son dakika haber | KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nun Ankara temaslarında öncelikli konu ekonomi olacak

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümetin kurulmasının ardından Ankara'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyarette, ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok konuyu gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya hareket etmeden önce Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Sabaha karşı Kıbrıs açıklarında meydana gelen depremle nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini ileten Sucuoğlu, "Çok şükür can ve mal kaybı yaşanmadı. Tedirgin olduk, umarım böyle tedirginlik yaratan olaylar yaşamayız." dedi.

Geçen yıl kasımda yeni hükümetin kurulmasının ardından bütçe görüşmelerinin yapıldığını anımsatan Sucuoğlu, bu süreç sonrası Ankara'dan gelenek olarak randevu istediklerini ancak o dönemde Türkiye'de de bütçe maratonu olduğunu hatırlattı.

Sucuoğlu, Türkiye'de bütçe görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendilerini aradığını ve davetin gerçekleşmesi için görüştüklerini, ancak bu kez de sağlık problemi olduğunu ifade etti.

Yarın görüşmeler yapacaklarını ve perşembe akşamı ülkeye döneceğini belirten Sucuoğlu, Türkiye ile ekonomik sorunlar, pandeminin yarattığı sıkıntılar, 2022 bütçesi ve enflasyonun beklenenin üzerinde olması gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

"Ekonomik ve tüm sorunlar konuşulacak"

"2022'de ek bütçe söz konusu olacak." diyen Sucuoğlu, bunun ilk ziyaret olduğunu ancak müsteşarların da yer aldığı ekiple yapacakları ziyarette teknik konuların masaya yatırılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, "Bu ilk resmi ziyaret ama etraflıca ekonomik ve tüm sorunlar konuşulacak." dedi.

Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek olan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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