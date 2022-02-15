Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet çalışmaları kapsamında partilerle yeniden görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerle ikinci tur görüşme yapmayı planladıklarını ve tıkanıklık yaşanması durumunda görevi devredeceğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini, Mecliste yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini, partilerin de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti.

Sucuoğlu, değerlendirmelerin ardından ikinci tur görüşmeler planladıklarını ifade ederek, DP ve YDP'nin kendi değerlendirmesini yapacağını, yarın HP ile görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

CTP ile de süreç içinde belli görüşmeler yaptıklarını belirten Sucuoğlu, görüş alışverişini sürdürdüklerine değindi.

22 Şubat'a kadar kadar zamanlarının olduğunu anımsatan Sucuoğlu, o güne kadar gerekli çalışmaları yapacaklarını ancak istedikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaz ve tıkanıklık olursa görevi zaman kaybetmeden devredeceğini söyledi.

Öte yandan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu de Bayrak Radyo Televizyonu'na (BRT) yaptığı açıklamada, Meclisteki tüm siyasi partilerle bir tur görüşme daha yapacaklarını kaydetti.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.