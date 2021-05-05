Son dakika haber: KKTC Başbakanı Saner, Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılacağını söyledi
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Son dakika haber: KKTC Başbakanı Saner, Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılacağını söyledi

Son dakika haber: KKTC Başbakanı Saner, Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, ramazan bayramı için yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, ramazan bayramı için yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Başbakan Saner, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 ile ilgili tedbirlere değinerek, cuma günü yeni kararların açıklanacağını belirtti.

Türkiye'nin bayram sonrasına kadar ve Kıbrıs Rum kesiminin 15 gün kapalı olduğunu hatırlatan Saner, Sağlık Üst Kurulunun bugün toplanacağını, alınan kararların yarın Sağlık Bakanlığında görüşüleceğini ve cuma günü de Bakanlar Kurulunda yeni kararların alınacağını kaydetti.

Saner, tedbiri asla elden bırakmayacaklarını ve açılımların "ufak ufak" yapılacağını ifade etti.

Ramazan Bayramı'nın gelecek hafta olduğunu hatırlatan Saner, yaz aylarının rahat geçmesi açısından en azından 10 gün daha sıkı tedbirler alacaklarını, haziran, temmuz ve ağustos aylarının riske atılmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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