Son dakika haber | KKTC Başbakan Saner, Kapalı Maraş'ta açılan bölgeyi ziyaret etti
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Son dakika haber | KKTC Başbakan Saner, Kapalı Maraş'ta açılan bölgeyi ziyaret etti

Son dakika haber | KKTC Başbakan Saner, Kapalı Maraş'ta açılan bölgeyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret etti. Saner, "Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk" dedi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölgeyi ziyaret etti. Saner'e ziyaretinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgenerel Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Saner, basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş'ın tümüyle ilgili toplam 337 mal sahibinin, Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) takas, tazminat veya iade koşullarıyla başvuruda bulunduğunu, son olarak askeri bölge kapsamından çıkarılan yüzde 3.5'lik alanla ilgili olarak ise 36 başvuru yapıldığını belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun bir şekilde hareket edileceğine de dikkat çeken Başbakan Saner, "Hükümetimizin Bakanlar Kurulu'nda almış olduğu bir kararla Maraş'ın belli bir bölgesini askeri yasak bölgeden çıkarmış ve ikinci evresi olarak uygulamaya koymuş durumdadır" dedi. Kapalı Maraş olarak belirtilen alanın 5 kilometrelik bir bölgeyi kapsadığını da aktaran Saner, şu an itibariyle bölgenin yüzde 3,5'lik kısmının açılımının sağlandığını ve mevcut 4 bin 956 parselin bulunduğunu söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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