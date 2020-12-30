Son dakika haber! KKK darbe girişimi davasında karar (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada hüküm açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davanın hükmünü açıkladı.

Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Mutlu Serkan Vurdem ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın da arasında bulunduğu bazı mağdur ve müştekilere yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" veya bu suça teşebbüs suçundan 54 yıl hapse mahkum edildi.

Aynı suçtan sanıklar Ali Rıza Çağlar, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Mücahit Tamer, Hüseyin Öztürk, Adnan Akdemir, İsmail İnal, Mehmet Aydın, Atilla Karakuş, Yüksel Ordu, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Serhat Akın, Yalçın Karahan, Alpaslan Kılıç, Ahmet Ejder, Sinan Şimşek, Mesut Rahat, Murat Yüksel, Dinçer Özcan, Fikri Pehlivanlı, Fatih Demir, Cevdet Serbest, Adem Öner, Turgut Akgül, Şahin Yüce, Mustafa Şahin, Muharrem Bayrakal, Mehmet Kalkan, Mesut Turan, Hasan Fidan, İsmail Yükleyen, İdris Aygün, Levent Akçaoğlu, Ercan Buyur, Mesut Şahan, Ünal Demir, Yener Akbaba, Zeyit Karagöz, İsmail Ayyıldız, Uğur Bahtiyar, Ekrem Güneş, İsmail Aydın, Hüseyin Rahmi Bali, Bekir Öztürk, Ahmet Direnç, Mustafa Tezcan, Yusuf Gül, Yasin Çakır, Serdar Yıldız, Veis Şahin, Necati Durmuşbaş, Fatih Yılmaz, Aydın Duman, Vedat Güngör, Kurtuluş Kafalı, Emrah Çelebi, İbrahim Denizhan, Ramazan Bingöl, Yunus Emre Çevik, Halil İbrahim Üçgül, Ramazan Bozdağ, Metin Çetin, Mehmet Burak Demir, Ali Özkan Yorgun, Resul Savaş, Göksel Salı, Gökhan Karaca, Muttalip Şahin, Abdullah Polat, Mustafa Yıldırım, Serdar Kerem Koç, Yalçın Kızılçam, Mahmut Dalgın, Hüsnü Göçmen, Refik Durak, Mehmet Akkuş, Osman Gökmen, Fatih Dağcı ve Levent Ceylan'a "müebbet hapis" cezası verildi.

Sanık Cevdet Serbestçi ayrıca iki mağdura yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl 4 ay hapse mahkum edilirken, söz konusu kimi sanıklara da bazı mağdur ve müştekilere yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" veya "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi.

- 22 sanığa "yardımdan" ceza

Sanıklar Adem Yıldırım, Erkan Şahin, Erkal Tarlacı, Seyhan Cömez, Murat Veske, Hakan Ergin, Mustafa Serhat Akdolu, Selim Özden, Atila Tanrıverdi, Tanju Aydıncık, İhsan Bozkurt, Mehmet Karslı, Fatih Turan, Ahmet Altuğ Erşan, Salih Talaşlı, Kazım Yanmaz, Murat Kül, Mevlüt Özyurt, Ayhan Kaykaç, Ali Gürcan, Volkan Önal ve Cuma Aygün, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında "öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından mahkum edildi.

Bu kapsamda Caha'ya, 2 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüsten" 34 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 69 yıl hapis cezası verildi.

Caha gibi başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından Fikret Yağmur Yavuz "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay, Gökhan Akdağ ise 5 yıl hapse mahkum edildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Halit Şimşek 7 yıl 6 ay, Erman Arısoy ve Mustafa Kundakçı 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan beraat alan sanıklar Fehmi Atuk, Turgay Kurt ve Ahmet Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan dosyaları ayrıldı.

Ayrıca sanıklar Altuğ Kayışoğlu, Ümit Ağaçlı, Süleyman Kaya, Ahmet Erdoğan, Abdullah Ballı, Bahir Bayrak, Ökkeş Yavaş, Ferdi Çakıl ve Süleyman İmece de bütün suçlamalardan beraat etti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya