Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi
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Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi Bursa'da kızıyla birlikte yaşayan kadının kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar Genç kadından ilginç çıkış: "Ortada cinayet yok abartmayın" Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen...

Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Yol üstüne park eden aracı çalmak istedi, içindeki çocuğu fark etmedi
Yol üstüne park eden aracı çalmak istedi, içindeki çocuğu fark etmedi

Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi

Bursa'da kızıyla birlikte yaşayan kadının kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar

Genç kadından ilginç çıkış:

"Ortada cinayet yok abartmayın"

BURSA - Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daire kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bırakarak kayıplara karıştı. Polis müracaat üzerine hemen soruşturma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Akıllara durgunluk veren olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gülşen Y. isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar. Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldılar. Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi.

Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı" sorusuna ise "Ortada cinayet yok, abartmayın' diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi
Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi
Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi
Son dakika haber... Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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