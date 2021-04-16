Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI
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Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana'da kendisine büyü yapıldığını öne sürüp tek katlı evinin damından kızını sarkıtarak atacağını söyleyen ve polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Mustafa A. (51), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da kendisine büyü yapıldığını öne sürüp tek katlı evinin damından kızını sarkıtarak atacağını söyleyen ve polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Mustafa A. (51), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Nisan Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela'yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.?yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., 'Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diyerek kızı Ela'yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, 'Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba' diyerek ağladı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir süre sonra Mustafa A.?nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.?nin, kızı bırakıp teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tutmaya başladı. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela'yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.?yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kızı Ela'yı alıp, damdan koşarak aşağı inen Eda A., gözyaşlarına boğuldu.

GAZI AÇIP, 'CENNETE GİDECEĞİZ' DEMİŞ

Mustafa A.?nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.?nın dün gece de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.?ya 'Cennete gideceğiz' dediği iddia edildi.

TUTUKLANDI

İfadesinde tutarsız cümleler kullanan, eşiyle kavga ettiğini bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mustafa A., polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI
Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI
Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI
Son dakika haber | KIZINI DAMDAN SARKITARAK ATACAĞINI SÖYLEYEN BABA, TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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