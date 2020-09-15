Son dakika haber: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (1)

Son dakika haberlerine göre UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı.

15.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:41

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (1)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Metin Uca Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Tamer Tuna Adem Büyük Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (1) - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 13:43:24. #1.15#
title